El diputado nacional, Hugo Yasky, habla desde la toma fuera de la casa de cristina y reflexiona en torno a las vallas recientemente colocadas por el gobierno de Larreta.



"El pueblo no quiere más represión, no quiere más autoritarismo, no quiere que pasen más estas cosas", expresó el funcionario, refiriéndose a la medida de distanciamiento aplicada en el día de hoy.



"¿Cómo pretender que alguien qué es vicepresidenta en actividad, esté prácticamente secuestrada en su domicilio?", señaló.



Mirá la nota completa para conocer los detalles.