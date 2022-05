Lautaro Coronel, más conocido como "El Noba", de 25 años, sufrió un fuerte accidente con su moto este martes y estaba internado en grave estado en el Hospital Alta Complejidad El Cruce, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.



Alfredo Firstenfeld, neurólogo profesor adjunto de la UBA, habló en exclusiva para Crónica HD e informó que el cantante de cumbia se encuentra en estado crítico con coágulos en los ventrílocuos cerebrales.



"No llevar casco es una severa imprudencia. Cuando se habla de que hay coágulos en los ventrículos, que son cavidades intracerebrales, el pronóstico es serio".



Así mismo, explicó "cuando la sangre llega a lugares muy vitales, como el bulbo raquídeo donde están los centros respiratorios, los centros cardíacos, se comprometen las zonas":



A su vez, brindó un hilo de esperanzas: "muchas veces esa sangre se reabsorbe y no pasa nada. Hay que esperar que pase esto", y agregó "a medida que van pasando las horas y no hay un desenlace negativo, las expectativas mejoran":



Mirá la nota para conocer todos los detalles.