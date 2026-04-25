Colapsó una excavación en Núñez a metros del estadio Monumental

El derrumbe de una obra en construcción sacudió esta tarde el barrio porteño de Núnez, a escasos metros del estadio Más Monumental, propiedad del club River Plate. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales.

Según trascendió, el desmoronamiento de la excavación dejó a dos operarios sepultados hasta los hombros, lo que activó un complejo e inmediato operativo de emergencia por parte de los Bomberos de la Ciudad y el SAME, para poder rescatarlos.

Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos.

El hecho se produjo alrededor de las 17:00 y, por causas que aún se investigan. Las paredes de una zanja de aproximadamente seis metros de ancho por tres de profundidad cedieron, atrapando a los trabajadores que realizaban tareas en el lugar.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes oficiales, ambos hombres permanecen conscientes mientras los equipos de rescate trabajan de forma manual para liberarlos sin generar nuevos desplazamientos.

Evacuación aérea y heridos





En medio de la tensión, un tercer operario logró escapar del pozo por sus propios medios. Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que este hombre fue estabilizado y trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario hacia el Hospital Pirovano debido a la complejidad de sus lesiones. En la superficie, al menos seis ambulancias permanecen en alerta para asistir a los dos obreros restantes una vez que logren ser extraídos.

Cabe destacar que el despliegue de las fuerzas de seguridad y el aterrizaje de la aeronave sanitaria obligaron al corte total de arterias clave en el norte de la Capital Federal. El incidente generó un fuerte congestionamiento en la Avenida Lugones.

Las autoridades viales recomendaron a los conductores evitar la zona y desviar hacia vías alternativas, ya que los trabajos de los Bomberos se extenderán durante varias horas dada la inestabilidad del terreno.