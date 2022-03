A pocos días de conmemorarse el Día Internacional Mujer ( 8M) las redes sociales explotaron con la versión feminista del Sarroz con leche, luego de que un docente oriundo de México publicara un video en la plataforma de TikTok. El maestro, identificado como Eduardo Vázquez, muestra los cuadernos de sus alumnos de tercer grado de primaria dándole voz a la contagiosa melodía.



SArroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y salga a luchar en busca de sus sueños y más libertad. Valiente sí, sumisa no. Feliz, alegre y fuerte te quiero yo dice la nueva letra de la canción, cuya versión original alentaba el estereotipo de la mujer como ama de casa cuya única función estaba dirigida a las labores domésticas y la maternidad.



Desde Crónica HD, las conductoras Sofia Monachelli y Tamara Bezares se animaron a interpretar en vivo la nueva versión del clásico infantil. A propósito de esto, ambas compartieron un mensaje emotivo en sus cuentas de Instagram: SUna madrugada me encontré tratando de dormir a mi hijo y recurrí a cantar canciones que tenía en la memoria de mi infancia, pero cuando llegué a recitar "arroz con leche" comprendí que yo no quería naturalizar ni enseñarle eso a mi hijo señaló Monachelli.



Mientras tanto, Bezares reflexionó sobre la importancia de entender los contenidos y las canciones que consumimos desde pequeñas: SY un día con @sofiamonachelli le pusimos la voz a la causa y al cambio de paradigma en lo que educamos. Cuando hablamos de la construcción de nuevas masculinidades y de la importancia de las palabras también hablamos de darnos cuenta que trasmitimos hasta con algo tan simple como una canción. Una canción que inocentemente por años nos ha educado exponiendo el trabajo no remunerado y las ideas hegemónicas del mal llamado rol femenino.



En los días que transitamos, donde el empoderamiento femenino ocupa un lugar vital en la agenda nacional, resulta importante educar a los niños en la etapa escolar sobre los derechos de la mujer y la importancia del empoderamiento femenino para romper la cadena que por tanto tiempo perpetuaba los estereotipos.



Así lo explica el docente que compartió la versión renovada en su cuenta de TikTok. SYo soy su profesor y pude ver el análisis que hicieron los niños. No hay que minimizar la capacidad de comprensión de los estudiantes aunque sean niños., afirma.



Según explica el profesor en otro video, hubo un trabajo previo con los niños para que comprendan el significado de la canción. SYo les enseñé las dos versiones: la versión original y esta nueva versión. Y previo a que la cantaran, se hizo un análisis dentro del salón. Fue un análisis tan enriquecedor en donde los niños comprendieron la intención de las dos canciones y al final ellos se inclinaron por cantar esta nueva versión porque les gustó más. No solo les gustó más la letra, sino que comprendieron de verdad cuál era el problema en la canción original, detalló.



En el Día Internacional de la Mujer, los pequeñas transformaciones, como el cambio de la letra en una canción, puede lograr un gran impacto y generar un cambio significativo. El video de los niños cantando la nueva versión feminista del SArroz con leche llegó a los 8 millones de vistas en tan solo 3 días e inspiró a muchos usuarios y docentes a incorporar estas pequeñas pero fructíferas actividades en la crianza y educación de los niños para cultivar una nueva sociedad consciente y reflexiva.