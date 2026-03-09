Así se vivió en el mundo el Día Internacional de la Mujer

Este domingo 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y como todos los años, se realizaron masivas marchas en varias ciudades de Europa y Latinoamérica. Como es habitual, las miles de mujeres que se movilizaron lo hicieron con consignas como "Ni una menos" o "Faltan las asesinadas".

En Latinoamérica, las principales manifestaciones se realizaron en México, Brasil y Chile, mientras que en Europa hubo marchas en España, Francia y Alemania.

En Argentina, la movilización se realizará este lunes 9 de marzo, para que coincida con un día laboral y así darle mayor visibilidad a la fuerza del reclamo. La concentración será a las 16.30 frente al Congreso de la Nación y se marchará hacia Plaza de Mayo.

En São Paulo se llevó a cabo una masiva movilización.

En Brasil, pese al mal clima, miles de mujeres participaron de la movilización que se realizó en la principal avenida de São Paulo para protestar contra el récord de feminicidios en el estado, en donde una mujer es asesinada cada 32 horas. São Paulo pasó de contabilizar 136 víctimas en 2021 a 270 en 2025, un aumento del 96%.

También hubo manifestaciones en Río de Janeiro, Florianópolis y Porto Alegre.

En la Ciudad de México se concretó una de las principales marchas en Latinoamérica.

Otra marcha masiva fue la que se realizó en Ciudad de México, donde las manifestantes tomaron las calles entre carteles con consignas como "No llegamos todas" y "Ni una hija menos, ni una madre rota más", para denunciar la violencia machista en un país donde alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día y siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Chile, la marcha se realizó a tres días de la asunción de José Antonio Kast.

Un contexto especial tuvo la manifestación en Chile debido a que en tres días asumirá como presidente José Antonio Kast, el dirigente de ultraderecha. Con carteles en los que se leían consignas como "¡Qué Kastigo!" o "Aborto sí o aborto no", miles de mujeres asistieron a la marcha que partió desde la emblemática Plaza Italia de Santiago hasta La Moneda.

En España, a los habituales reclamos del Día Internacional de la Mujer se sumó el contundente pedido de "No a la guerra". En Madrid, se realizaron dos movilizaciones. La más numerosa, salió de Atocha hasta Sevilla, convocada por la Comisión 8M, con una pancarta con el lema "Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes". La otra convocatoria, del Movimiento Feminista de Madrid, ha recorrido céntricas calles desde Gran Vía hasta Plaza de España con la proclama "Feminismo internacionalista".

En Barcelona, en tanto, más de 23.000 mujeres participaron de la convocatoria organizada por la Asamblea 8-M.

En España también se pidió por el "No a la guerra".

Asimismo, en Francia, la marcha de París se destacó por la presencia de Gisèle Pelicot, quien se convirtió en una referente tras el juicio contra su ex marido y otros 50 hombres por violaciones sistemáticas. Según datos proporcionados por el sindicato CGT, 130.000 personas se manifestaron en la capital francesa.

Por otro lado, en Alemania, miles de personas se manifestaron en las calles de Berlín en respuesta a una convocatoria realizada por una amplia coalición de sindicatos, asociaciones e iniciativas feministas. De acuerdo con estimaciones de la Policía local, el número de participantes ascendió a 27 mil.



