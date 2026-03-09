8M: numerosa movilización en la Ciudad por el Día Internacional de la Mujer

Este lunes, cientos y miles de mujeres se concentron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para conmemorar un nuevo aniversario de lucha.

El movimiento Ni Una Menos convocó a una movilización federal en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

De esta manera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración comenzó a las 16:30, uniendo el Congreso de la Nación con Plaza de Mayo.

Según indicó el citado organismo, este año fue: "Bajo la consigna de rechazar el ajuste y las políticas sociales de la gestión de Javier Milei".



En otra histórica jornada, una marea de agrupaciones feministas, sindicales y políticas ocupó las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora unificó los reclamos de colectivos como Ni Una Menos, la CGT, ambas CTA, la agrupación Pan y Rosas de la diputada Myriam Bregman y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

La decisión estratégica de trasladar la movilización central del domingo 8 a este lunes 9 respondió a la necesidad de acompañar las marchas con un cese de tareas.

El objetivo de las organizadoras fue demostrar, mediante la parálisis de actividades, la relevancia estructural de las mujeres en el tejido social y económico del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la columna principal inició su recorrido a las 16:30 desde el Congreso de la Nación con destino a Plaza de Mayo.

Reclamos históricos y cifras críticas

Las consignas de la jornada insistieron en problemáticas que persisten desde hace más de una década: la erradicación de la violencia machista, la precarización en el empleo y la defensa de conquistas legales ante posibles recortes por parte del Ejecutivo Nacional.

Los datos que enmarcan la protesta son alarmantes. Según un relevamiento del observatorio MuMaLá sobre el primer bimestre del año, en Argentina ocurre un femicidio cada 39 horas, lo que arroja un promedio de una muerte violenta cada día y medio.

El plano económico también evidencia disparidades profundas:

Brecha salarial: Un informe del CEPA reveló que los varones perciben ingresos entre un 27% y un 29% superiores a los de las mujeres, diferencia que se agudiza en la informalidad.

Cuota alimentaria: Según UNICEF, el 70% de los padres en el país no cumple con la manutención de sus hijos, dejando la responsabilidad de salud, educación y alimentación exclusivamente en manos de las madres.

El saludo de Cristina Kirchner

Durante la tarde, un sector de la movilización identificado con banderas de La Cámpora se apartó de la columna principal para dirigirse hacia el barrio de Constitución.

Allí, se concentraron frente a la residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. Ante la presencia de los manifestantes, la ex mandataria se asomó a su balcón para realizar un saludo.