8M en Argentina: movilizaciones y actos en cada provincia

Tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, organizaciones feministas, sociales y sindicales se movilizan este lunes 9 en una jornada nacional de protesta y cese de actividades.

La convocatoria de este año tiene por objetivo visibilizar reclamos sectoriales en el marco del Paro Internacional Transfeminista, con réplicas en las principales ciudades de Argentina.

La movilización central se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una concentración que comenzó frente al Congreso a partir de las 16.30. Desde ese punto, las columnas de manifestantes iniciaron un recorrido hacia la Plaza de Mayo, donde se leyeron los documentos elaborados por las centrales gremiales y colectivos sociales.

Los ejes del reclamo para este año incluyen el rechazo a la reforma laboral recientemente promulgada y la oposición al ajuste en las políticas públicas con perspectiva de género. Las organizaciones impulsoras de la jornada manifestaron que el objetivo es movilizarse "contra las medidas del gobierno nacional y la complicidad de los gobernantes", según detallaron.

8M: Un reclamo federal

En la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata tendrá su propia convocatoria con una concentración en Plaza Moreno. Esta acción forma parte de la red de protestas que se extiende por el territorio bonaerense, sumándose a las actividades de visibilización sobre las condiciones de empleo de las mujeres.

La convocatoria a la marcha en Catamarca.

En el norte del país, la provincia de Jujuy tiene como epicentro de la movilización feminista a la Plaza Belgrano. Además, se realizan actos simultáneos en diversas localidades del interior provincial.

En Catamarca, la cita fue fijada para las 19 en la Plaza 25 de Mayo, bajo consignas que responsabilizan por la situación económica al Gobierno local y nacional.

La Patagonia también presenta un cronograma de movilizaciones activas. En Neuquén, la marcha partió desde el Monumento a San Martín con destino a la Casa de Gobierno.

Por su parte, en Río Negro, las actividades se distribuyeron entre las ciudades de General Roca, Cipolletti, Viedma y Bariloche, coordinadas por gremios estatales y colectivos feministas.

En las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, las marchas se concentran en las ciudades capitales. Los reclamos en esta región hacen hincapié en la defensa de los derechos y el impacto de las políticas sociales en las comunidades locales.

La agenda de este lunes 9 incorpora demandas sobre seguridad y legislación penal. Entre los puntos clave, se encuentran el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad y la preocupación por las modificaciones en la Ley de Glaciares, la cual ya cuenta con media sanción por parte del Senado.

Desde el movimiento Ni Una Menos, se instó a un cese de tareas para facilitar la concurrencia a las marchas. Las consignas principales se centran en el rechazo al "ajuste y la política de hambre" que atribuyen a la gestión de Javier Milei, señalando el deterioro de los indicadores sociales en los últimos meses.