Día Internacional de la Mujer: habrá manifestaciones este lunes desde las 9 de la mañana, ¿a que hora es el acto central?

Agrupaciones sociales, políticas, sindicales y feministas llevarán a cabo una jornada de movilizaciones en varios puntos del país este lunes por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La convocatoria será a partir de las 9 de la mañana, pero el acto central será desde las 16:30 desde Plaza de Mayo a Congreso en Buenos Aires y se replicará en algunas provincias y ciudades importantes del país.

La jornada fue impulsada por la agrupación "Ni una menos", que es la que convoca a cada una de las movilizaciones de esta fecha desde hace 10 años, y contará con un paro de actividades.

La agrupación "Ni una menos" impulsó la convocatoria de la movilización del lunes.

Algunos de los grupos que se sumaron a esta iniciativa son la CGT, la CTA de los Trabajadores y la Autónoma, la agrupación Pan y Rosas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras.

Esta movilización tendrá como objetivo visibilizar los reclamos correspondientes a la lucha contra la violencia machista, la precarización laboral, la brecha salarial y la defensa de los derechos que se adquirieron con los años.

Otro de los puntos donde se manifestarán será en el centro de la ciudad de Mar del Plata, en la Plaza Independencia de la provincia de Tucumán, en El reloj del Palacio Municipal de Paraná en Entre Ríos.

A pesar de que el Día Internacional de la Mujer se conmemore un domingo según el calendario del 2026; la decisión de trasladar la jornada de movilizaciones al lunes 9 de marzo fue por una cuestión de visibilidad y poder establecer el paro de actividades típico de esta fecha.

La diputada nacional del FIT, Miriam Bregman, convocó a "a todas las mujeres que comparten sus peleas en el Congreso" y que son "las verdaderas protagonistas en las calles de cada una de estas luchas".