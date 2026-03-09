Máximo Kirchner cuestionó el respaldo de gobernadores peronistas a la reforma laboral

El diputado nacional Máximo Kirchner manifestó su rechazo hacia los mandatarios provinciales del peronistmo que facilitaron la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Durante una entrevista radial, el legislador dirigió el grueso de sus críticas hacia el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, al referirse al voto de los representantes de dicha jurisdicción en el Congreso.

"A ese diputado se lo pidió el gobernador, estaba incomodísimo, lo que no lo salva de las responsabilidades que tiene, es una persona grande que nadie le puso una pistola en la cabeza para ser diputado nacional y que sabe que cuando uno se sienta en lugares hay momentos de contradicciones y define de un lado o del otro", señaló Máximo.

El dirigente de La Cámpora vinculó esta situación con la interna que atraviesa el Partido Justicialista.

Según consideró, el quórum otorgado para la reforma laboral fue una consecuencia de la falta de límites claros. "Hablan de abrir el peronismo y se abrió tanto que dieron quórum para la reforma laboral. Yo, la verdad, había que tener más cuidado. Se piensa que se puede ganar sin orden. La sociedad busca un grado de certeza", afirmó.

"Vaca Muerta es nuestro gobierno, es el peronismo, es Cristina Vaca Muerta", destacó Máximo.

A su vez, Kirchner justificó las decisiones tomadas en torno a la renovación de autoridades del justicialismo en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a su análisis, la intervención fue necesaria para evitar una conducción que no contara con el respaldo de los jefes comunales: "Íbamos a terminar con una persona al frente del PJ que los intendentes no querían, así que hicimos lo que teníamos que hacer", señaló.

El diputado también se refirió al impacto que genera en el sistema político la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Según su opinión, la detención de la exmandataria representa una forma de proscripción que altera la capacidad de representación de los sectores que integran el campo nacional y popular.

Para el legislador, la ausencia de la expresidenta en la escena pública no es un hecho neutral: "Cristina está presa y la cantidad de votos que representa es existente". Y agregó: "Encabezó tres boletas presidenciales que resultaron ganadoras".

Además, destacó que su figura mantiene el apoyo incluso en sectores que no son afines a su ideología, debido a su experiencia en la gestión de gobierno.

Por otro lado, el legisladore denunció restricciones en el régimen de visitas que afectan a la exmandataria. "Restringen sus visitas de manera salvaje", manifestó Kirchner.

No obstante, Kirchner detalló que la expresidenta sigue de cerca la agenda global, los conflictos bélicos y el panorama financiero internacional. "Mucho de política internacional y desde enero me decía 'va a haber guerra porque la economía no arranca y se vienen las legislativas en Estados Unidos'", citó el legislador.

El referente camporista analizó además la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y planteó que el organismo multilateral debe considerar el impacto social de sus exigencias. "Yo no desconozco la existencia del FMI, lo que el Fondo no puede es desconocer la existencia de la sociedad argentina", puntualizó.

Por último, el diputado reivindicó las políticas energéticas de los gobiernos kirchneristas, destacando el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción de infraestructura para el transporte de gas. En este sentido, aseguró que "Vaca Muerta es nuestro gobierno, es el peronismo, es Cristina Vaca Muerta", y recordó que parte de las obras se financiaron con los recursos obtenidos mediante el aporte extraordinario a las grandes fortunas.