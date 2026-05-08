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Viernes, 8 de mayo de 2026

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El parte médico de Máximo Kirchner tras ser sometido a una intervención quirúrgica programada

El diputado nacional fue operado en La Plata por una patología benigna en las glándulas salivales. Previo a eso, publicó un mensaje en sus redes sociales para denunciar la situación judicial de su madre, Cristina Fernández.

Francisco Nutti

El diputado nacional Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente esta mañana en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata. Según informó la institución médica a través de un comunicado oficial, el procedimiento estaba programado y se desarrolló sin complicaciones.

El parte médico, difundido tras la operación, detalló que el dirigente justicialista fue tratado por un cistoadenoma parotídeo bilateral, una afección poco frecuente que consiste en la aparición de tumores benignos en las glándulas salivales parótidas. 

El parte médico del Hospital Italiano tras la operación.
El parte médico del Hospital Italiano tras la operación.

Si bien este tipo de cuadros suelen ser asintomáticos y de crecimiento lento, los especialistas recomiendan la extirpación para evitar infecciones y asegurar un diagnóstico preciso mediante biopsia.

Desde el centro de salud confirmaron que el referente de La Cámpora atraviesa el posoperatorio inmediato con "buena evolución". Por protocolo médico, seguirá internado en el hospital para completar los controles de seguimiento pertinentes antes de recibir el alta.

Mensaje político previo a la cirugía

Minutos antes de ingresar al quirófano, Kirchner utilizó sus redes sociales para compartir una carta con fuertes definiciones políticas. El texto se centró en la situación de su madre, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena bajo arresto domiciliario.

En su posteo, el legislador calificó la detención de su madre como "irregular" y trazó un duro diagnóstico sobre el presente judicial y personal que atraviesa la ex mandataria, vinculando su situación con el escenario político actual.

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