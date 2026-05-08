Máximo Kirchner es sometido a una cirugía programada

El diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner es sometido este viernes a una cirugía programada en un centro de salud de La Plata. El legislador lo anunció en sus redes sociales aunque sin precisar el motivo de la operación.

"Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", informó Máximo Kirchner en una publicación en su cuenta en Instagram.

El comunicado de Máximo Kirchner en su cuenta en Instagram.

Al respecto, agregó: "En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan".

"Cristina quiso venir pero le sugerí especialmente que no lo haga"

Asimismo, aseveró que su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "quiso venir" pero le sugirió "especialmente que no lo haga".

"¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico", sostuvo el legislador en su comunicado.



Advirtió que a la ex vicepresidenta "no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones".



"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común", sentenció.