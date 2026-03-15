Axel Kicillof queda al frente del PJ bonaerense, mientras 17 distritos realizan internas

A partir de los comicios de este domingo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quedará consagrado formalmente como nuevo titular del peronismo provincial en reemplazo de Máximo Kirchner.



Si bien todavía persisten tensiones entre el kirchnerismo y el sector político creado por Kicillof, llamado Movimiento Derecho al Futuro, finalmente la idea de que haya competencia por la titularidad del partido entre estos dos sectores quedó descartada y habrá lista única, con el gobernador a la cabeza del partido.

Eso no impide que en 17 de los 135 partidos en que se divide la provincia haya internas para dirimir la jefatura local de cada peronismo, ya que además de un conductor del partido a nivel de la provincia, que será Kicillof, también existen jefes del partido en cada distrito.

En estos 16 lugares no se pudo llegar a listas de unidad porque persisten las diferencias entre estos dos grupos o porque en algunos casos hay propuestas locales que tampoco lograron conformar listas de unidad.

La conducción provincial del partido estará a cargo de Kicillof, quien será secundado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. Por su parte, Máximo presidirá el Congreso partidario, mientras la Junta Electoral quedará a cargo del jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Axel Kicillof y Verónica Magario conducirán el PJ bonaerense (Archivo).

PJ: internas en distritos bonaerenses

Los distritos donde habrá internas del PJ bonaerense son Tres de Febrero, San Miguel y Morón, en el conurbano bonaerense, además de San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate. Unos 129.000 afiliados al partido en la provincia están habilitados para acercarse a emitir su sufragio en el horario de 8 a 18 horas.

En Morón, la interna entre el actual intendente Lucas Ghi, enrolado políticamente en el kicillofismo, y el ex intendente Martín Sabbatella tendrá su correlato localmente, ya que cada sector lleva a su candidato para presidir el PJ de esa localidad del oeste del conurbano: Ghi respalda a Claudio Román y Sabbatella, a Paula Majdanski.

En San Miguel, se enfrentan tres listas: dos están vinculadas al Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y otra al kirchnerismo. Los candidatos allí son Juan José Castro, Santiago Fidanza y Héctor Fernández.

La tercera interna del Conurbano se dará en Tres de Febrero, donde competirán el camporista Juan Debandi y el kicillofista Alejandro Collia, ex ministro de Salud provincial en épocas de la gobernación de Daniel Scioli.

También será interesante de ver la batalla interna en General Pueyrredón (Mar del Plata) donde el peronismo local es encabezado por la referente camporista y ex funcionaria de Anses Fernanda Raverta, cuyo candidato, Daniel Di Bártolo, tendrá enfrente a Adriana Donzelli, del Movimiento Derecho al Futuro.

En el tablero político, además de la elección del peronismo bonaerense, el partido comienza a jugar dos batallas. Una es la sucesión de Kicillof al frente de la gobernación. En un escenario donde se supone que el gobernador intentará su postulación a la Casa Rosada, ya comienzan a surgir varios nombres que se anotan en la carrera para ser el candidato peronista en la puja por la gobernación 2027.

La otra es la definición del candidato del peronismo para competir en las presidenciales. El partido está en plena ebullición, con Cristina Kirchner en arresto domiciliario y sin el poder interno de otras épocas, con varios gobernadores peronistas cerca de Javier Milei y con la gran pregunta de quiénes se anotarán en la carrera.