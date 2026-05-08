Operaron a Máximo Kirchner: qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor benigno que le extirparon

El diputado Máximo Kirchner se sometió este jueves a una operación programada para la extirpación de un cistoadenoma parotídeo bilateral, una patología benigna que afecta a las glándulas encargadas de la producción de saliva. El mensaje del legislador tras salir de la cirugía.

Según el primer parte médico emitido por el Hospital Italiano de La Plata, Máximo se encuentra en una etapa de postoperatorio inmediato con una evolución favorable.

El documento detalla que Kirchner permanecerá internado para cumplir con los protocolos de control y seguimiento clínico habituales tras una intervención para extirpar este tipo de tumor benigno que en su caso, se dio con una particularidad.

El parte médico sobre la salud de Máximo Kirchner tras su intervención quirúrgica.

¿Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral?

El cistoadenoma parotídeo es una proliferación celular de carácter benigno que se origina en la glándula parótida, la más voluminosa de las glándulas salivales mayores. Su presencia puede implicar un cambio estructural en el tejido glandular, aunque carece de la agresividad biológica propia de las neoplasias malignas.

Una de las particularidades clínicas de este caso es su condición de bilateralidad. Los especialistas señalan que la mayoría de estos tumores suelen manifestarse en un solo lado de la cara, por lo que la afectación simultánea de ambas glándulas parótidas representa una variante de baja frecuencia dentro de la patología glandular.

De acuerdo con datos proporcionados por especialistas en oncología, este tipo específico de tumor constituye apenas entre el 1% y el 2% de los casos registrados en glándulas salivales. No obstante, se estima que el 80% de las afecciones tumorales detectadas en la parótida suelen ser benignas y no requieren tratamientos oncológicos complementarios.

La sintomatología de esta afección es la aparición de una tumoración o bulto localizado debajo o detrás de la oreja. Generalmente, estas masas presentan una consistencia dura al tacto y no suelen provocar dolor, aunque su crecimiento puede derivar en inflamación facial o, en casos más avanzados, dificultades para la deglución.

En cuanto al origen de estas formaciones, se asocian a alteraciones en el ciclo de desarrollo celular. Entre los factores de riesgo citados por profesionales del área, el tabaquismo aparece como el elemento más vinculado a la aparición de tumores parotídeos.

El tratamiento consiste en la remoción parcial o total de la glándula afectada para garantizar la extracción íntegra de la lesión. A diferencia de los cuadros malignos, este procedimiento no requiere el uso posterior de quimioterapia ni de radioterapia.

Los especialistas remarcan que el pronóstico de los pacientes tras la cirugía suele ser óptimo. Al ser un tumor que no invade tejidos adyacentes ni se propaga a otros órganos, la intervención se considera curativa una vez que se ha retirado la masa celular anómala de la zona afectada.

El legislador nacional había manifestado previamente a través de sus redes sociales que la cirugía se encontraba en agenda y que debió ser postergada en diversas ocasiones por compromisos de su función pública.