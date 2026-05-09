Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación

El diputado nacional Máximo Kirchner fue dado de alta en las últimas horas de este sábado tras una "buena evolución posoperatoria" luego de una parotidectomía bilateral.

Así lo confirma el parte difundido por autoridades sanitarias. "El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner", indicó el comunicado, que lleva la firma del director general del hospital donde permanecía internado, Roberto D. Martínez.

Asimismo, el parte señaló que el dirigente deberá continuar con "seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario".

¿Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral?

El cistoadenoma parotídeo es una proliferación celular de carácter benigno que se origina en la glándula parótida, la más voluminosa de las glándulas salivales mayores. Su presencia puede implicar un cambio estructural en el tejido glandular, aunque carece de la agresividad biológica propia de las neoplasias malignas.

Una de las particularidades clínicas de este caso es su condición de bilateralidad. Los especialistas señalan que la mayoría de estos tumores suelen manifestarse en un solo lado de la cara, por lo que la afectación simultánea de ambas glándulas parótidas representa una variante de baja frecuencia dentro de la patología glandular.

De acuerdo con datos proporcionados por especialistas en oncología, este tipo específico de tumor constituye apenas entre el 1% y el 2% de los casos registrados en glándulas salivales. No obstante, se estima que el 80% de las afecciones tumorales detectadas en la parótida suelen ser benignas y no requieren tratamientos oncológicos complementarios.

La sintomatología de esta afección es la aparición de una tumoración o bulto localizado debajo o detrás de la oreja. Generalmente, estas masas presentan una consistencia dura al tacto y no suelen provocar dolor, aunque su crecimiento puede derivar en inflamación facial o, en casos más avanzados, dificultades para la deglución.

En cuanto al origen de estas formaciones, se asocian a alteraciones en el ciclo de desarrollo celular. Entre los factores de riesgo citados por profesionales del área, el tabaquismo aparece como el elemento más vinculado a la aparición de tumores parotídeos.