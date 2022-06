El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pasó por los estudios de Crónica HD y, en diálogo con Chiche Gelblung, se expresó sobre la actualidad política, la portación libre de armas y reflexionó sobre la opinión de Javier Milei sobre este tema.



"No estoy de acuerdo con Milei, la gente no tiene que estar armada.



A su vez, sobre el escenario político actual, Berni aseguró que no coincide con los manejos y las decisiones que se toman al interior del kirchnerismo. "La argentina necesita una revisión, no solo de los problemas económicos sino también políticos".



