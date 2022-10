El ex Presidente de la Nación (2015 - 2019), Mauricio Macri, publicará su nuevo libro, 19 meses después de la presentación de su anterior obra, "Primer tiempo", en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, ante 700 invitados. En esta oportunidad, ante el doble de invitados, mostrará en sociedad "aprendizajes" sobre "liderazgo y poder" para ganar el "segundo tiempo". Sin embargo, el ex mandatario no aclaró si volverá a competir por la Presidencia en las elecciones del 2023.

La presentación organizada en el salón Auditorio de La Rural se llevará a cabo por un equipo de 20 personas para resolver cada detalle de la puesta en escena, desde la ambientación hasta la realización de archivos audiovisuales. Pese al aforo completo, siguen llegando solicitudes para estar presentes en el evento. Los encargados del lanzamiento de "Para qué" aseguran que el acto de hoy tendrá el clima de la presentación de un libro, pero es cierto que será lo más parecido al lanzamiento de una candidatura.

Una curiosidad llamativa es que no habrá catering para los presentes por cuestiones de "tiempo y de austeridad" aclaró Macri a lo que agregó que el acto está cronometrado, con una duración de 70 minutos, no habrá más tiempo. El referente de Juntos por el Cambio debe retirarse a las 20:30 porque poco más tarde emprenderá un viaje al exterior que lo llevará a los Estados Unidos —Miami y Washington— para, posteriormente, finalizar en Arabia Saudita.

Macri plasma en la contraportada de su libro y también en sus redes: "Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación, pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que solo se siente en el corazón".

En ese sentido, el ex Presidente continúa explicando: "Trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad", sobre su "viaje personal" y lo que aprendió en él.

"Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país", expresó Macri, que fue también presidente del club Boca Juniors entre 1995 y 2008, y alcalde de Buenos Aires entre 2007 y 2015.

Conseguí "Para qué: aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo" en Cronishop, la tienda oficial de Crónica, en 3 cuotas sin interés.