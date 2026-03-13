La Finalissima es un escándalo: cuándo se define la sede del partido entre la Selección Argentina y España

La organización de La Finalissima entre la Selección Argentina y España sigue envuelta en incertidumbre. Cuando restan catorce días para la fecha prevista para el partido, Conmebol y UEFA mantuvieron una reunión clave, por estas horas, pero no lograron definir la sede del encuentro.

El cónclave reunió a representantes de AFA, Conmebol, UEFA y la RFEF, aunque no hubo acuerdo final y, de esta manera, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el sábado al mediodía, cuando intentarán cerrar definitivamente el estadio que albergará semejante encuentro.

Entre las conclusiones de la reunión se definieron tres cuestiones importantes: el partido no se jugará en Madrid (se había ofrecido el estadio Santiago Bernabéu), el título no se disputará en formato de ida y vuelta, y la idea es mantener el cotejo en la fecha prevista.

En cuanto a la negativa de la AFA de jugar en la casa del Real Madrid, hay que mencionar que tanto Chiqui Tapia como el mismísimo Alejandro Domínguez -titular del ente sudamericano- rechazaron públicamente esa posibilidad.

Con ese escenario ya sacado de plano, en las hipótesis volvieron a aparecer otras opciones en Europa para albergar el cotejo: Lisboa y Roma, mientras que Londres (con Wembley) está descartado porque estará ocupado por la Selección de Inglaterra.