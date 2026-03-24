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El español Cucurella no se achicó y le respondió a Enzo Fernández por la suspensión de La Finalissima: "Ojalá nos..."

La chicana de Enzo Fernández a Cucurella generó repercusiones en Europa y el defensor de La Furia fue tajante.

En el marco de la doble fecha FIFA, la última antes del Mundial 2026, los diferentes equipos se están preparando para sus compromisos. Y tras la suspensión de La Finalissima entre la Selección Argentina y el representativo de España, ambos elencos se prestan para jugar sus últimos amistosos antes de la Copa del Mundo. 

Dentro de ese marco, el mediocampista Enzo Fernández realizó una broma sobre un supuesto "miedo" de La Furia por cruzarse con el elenco Albiceleste en la disputa del torneo Intercontinental. 

Luego del chiste del futbolista del Chelsea, su compañero Marc Cucurella recogió el guante y le respondió al ex River. El lateral del club londinense fue consultado sobre la chanza y no esquivó el tema: "Sé que lo dijo en broma (por Enzo), je. Nosotros teníamos muchas ganas de jugar la Finalissima, pero no ha podido ser por diferentes factores", explicó y le bajó el tono a la chicana de Enzo.  

"Ojalá nos crucemos con Argentina en el Mundial, porque será un gran partido", lanzó Cucurella y así dejó en claro el deseo de España de enfrentarse con el último campeón mundial. 

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 La broma se había generado luego de que Enzo, al sumarse a los entrenamientos del equipo argentino, desafió a Cucu y se rió sobre el duelo entre dos de los máximos exponentes mundiales

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En ese sentido, tanto Argentina como España rearmaron sus agendas para esta fecha FIFA tras la cancelación del mano a mano en Qatar. La Scaloneta enfrentará a Mauritania y Zambia en la Bombonera, mientras que la Roja jugará ante Serbia y Egipto.

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