La sede que le disputa a Qatar la organización de La Finalissima entre la Selección Argentina y España: reunión cumbre

En poco menos de tres semanas debería jugarse La Finalissima entre la Selección Argentina y España, pero la organización del encuentro y saber cuál sería la sede, ante el conflicto bélico que sacude a Medio Oriente, debería definirse en estos días.

En ese sentido, si bien Qatar anunció la reanudación de todas las actividades deportivas y pelea por no perder su condición de país anfitrión, el panorama es complejo: el país asiático hizo una inversión millonaria para albergar el partido y es por ese motivo que ejerce presión para mantener la sede en Doha.

Sin embargo, el mayor inconveniente radica en que los jugadores españoles se plantaron y, a través del sindicato, pidieron no jugar en "una zona de conflicto".

La cumbre definitiva entre UEFA y Conmebol tendrá lugar este martes y allí quedará todo confirmado. ¿Las opciones? O se juega el 27 de marzo en el Estadio Lusail como estaba previsto o, en el peor de los casos, se muda a Europa.

Si llegase a haber un acuerdo por esta última opción, la ciudad que pica en punta para albergar el cotejo sería una que no estaba en los planes de nadie. Según reveló el medio español 'RNE Deportes', podría jugarse en Lisboa, más precisamente en el Estádio da Luz, la cancha del Benfica de Portugal con capacidad para 68.000 espectadores.

A su vez, el estadio de Wembley (la sede de la última edición entre Argentina e Italia) está ocupado con un encuentro entre Inglaterra y Uruguay, el Hard Rock Stadium de Miami está descartado porque durante esa fecha se estará llevando adelante el ATP Masters 1000 de tenis.



