Quién es Fernando Rodríguez, el tercer arquero de plantel de Boca que viajó para enfrentarse a Cruzeiro por la Copa Libertadores

El encumbrado Boca viajará a Brasil para enfrentarse a Cruzeiro por la tercera fecha de la Copa Libertadores y para este encuentro clave en la búsqueda de la clasificación, el entrenador Claudio Úbeda dio a conocer una lista de futbolistas convocados con algunas sorpresas.

Entre ellos está Fernando Rodríguez, el arquero de la Reserva. El guardametas, de 21 años, llevará el dorsal número 47 y será el tercer arquero del grupo Xeneize que viajó a Belo Horizonte.

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El jugador, que es convocado por primera vez para compartir plantel con la Primera División, es oriundo de Santo Pipó, un pueblo al norte de la provincia de Misiones y cerca del Río Paraná.

Rodríguez jugó solamente 15 partidos en la Reserva (fue parte del Superclásico que Boca ganó por 2 a 0 a River) y sufrió 10 goles. Mide 1.89 mts y firmó su primer contrato profesional en febrero de 2025 hasta diciembre de 2028.

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Fernando hizo inferiores de Crucero del Norte, hasta que un colaborador Xeneize lo detectó y lo llevó a Boca, para sumarse en la sexta división.

"Hay que luchar por sus sueños, que todo sacrificio tiene su recompensa, nada llega por llegar, se tienen que proponer que van a poder y tienen que meterle con todo", había dicho quien supo ser campeón de la Reserva en 2022.

El papá de Fernando se llama Rogelio y era preparador de arqueros en Sporting de Santo Pipó y fue quien le enseñó el amor por el puesto llevándolo a las prácticas del equipo.