Boca hoy: el once que prepara Claudio Úbeda para enfrentar a Cruzeiro en Brasil
Claudio Úbeda hará nueve cambios en el equipo de Boca que este martes se enfrentará Cruzeiro en Belo Horizonte.
Boca ultima detalles para el cruce del martes en Belo Horizonte ante Cruzeiro, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Luego de rotar en la goleada 4-0 a Defensa y Justicia, donde solo Leandro Brey y Milton Delgado (por la emergencia de la lesión de Ander Herrera) fueron titulares, el entrenador pondrá a su once de gala en la tercera fecha de la Copa.
Esto quiere decir que habrá 9 cambios en la formación que viene de jugar en Florencio Varela.
El martes ante el conjunto brasileño saltarán a la cancha los habituales protagonistas. Úbeda es consciente de que es el partido clave del grupo para escaparse en la cima.
La probable formación de Boca ante Cruzeiro: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.