Rumbo al Mundial 2026: las seis finales que se jugarán por los Repechajes

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entró en su recta final tras la primera instancia de los repechajes, por lo que ahora solo quedan 12 Selecciones que lucharán en los mano a mano por los seis lugares disponibles para el cuadro de 48 equipos que competirán en la cita máxima del fútbol.

Cuatro cupos se repartirán entre las eliminatorias europeas y dos en el Torneo Clasificatorio de la FIFA, que se disputará en las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey. Y para eso habrá que esperar hasta el martes 31 de Marzo, cuando todo quedará definido para la Copa del Mundo.

En México, cuatro equipos se jugarán la vida por dos lugares en la Copa del Mundo y los ganadores de cada ruta se sumarán a los grupos ya definidos y así completarán el fixture.

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IRAK VS. BOLIVIA

El ganador irá al Grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal.

Irak superó a Emiratos Árabes Unidos en la fase asiática y sueña con volver al certamen FIFA, algo que solo logró en México 1986. Del otro lado, Bolivia quiere cortar una sequía de 32 años: su última presencia fue en Estados Unidos 1994. Los bolivianos vienen de vencer a Surinam en la semifinal.

CONGO VS. JAMAICA

El ganador de este encuentro irá al Grupo K del Mundial 2026, junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

RD Congo llega como único representante africano tras dejar en el camino a Camerún y Nigeria. Los Leopardos buscan su segunda participación mundialista, después de su debut en 1974.

Enfrente estará Jamaica, que venció a Nueva Caledonia y sueña con volver a un Mundial tras su única experiencia en Francia 1998.

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ELIMINATORIAS EUROPEAS, CUATRO CUPOS PARA OCHO SELECCIONES

En cuanto a las Eliminatorias UEFA, hay que decir que 16 Selecciones pelean por los últimos cuatro boletos. Cada ruta tiene su propia final y el ganador se sumará a un grupo ya sorteado.

ITALIA VS. BOSNIA

El ganador de este partido irá al Grupo B, junto a Canadá, Catar y Suiza.

Italia, cuatro veces campeón del mundo, busca revancha tras perderse los últimos dos Mundiales. Los dirigidos por Gennaro Gattuso eliminaron a Irlanda del Norte y tendrán enfrente a Bosnia y Herzegovina, que quiere volver a la Copa tras su debut en Brasil 2014 y viene de eliminar a Gales.

TURQUÍA VS. KOSOVO

El ganador irá al Grupo D, junto a Australia, Paraguay y Estados Unidos.

Turquía no juega un Mundial desde 2002, cuando fue tercero en Corea/Japón. Kosovo, por su parte, está a un paso de hacer historia y lograr su primera clasificación.

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SUECIA VS. POLONIA

El ganador irá al Grupo F, junto a Japón, Países Bajos y Túnez.

Suecia sueña con volver a jugar un Mundial en suelo estadounidense, como en 1994 cuando fue tercero. Los escandinavos eliminaron a Ucrania y ahora se cruzarán con Polonia, que superó a Albania y busca su décima participación.

DINAMARCA VS. REPÚBLICA CHECA

El ganador irá al Grupo A, junto a República de Corea, México y Sudáfrica.

Dinamarca perdió la clasificación directa en la última fecha, pero se recuperó con una gran victoria ante Macedonia del Norte. Por su parte, República Checa busca volver a la Copa del Mundo tras 20 años y sumar su décima participación.