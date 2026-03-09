Toto Wolff quiere comprar acciones de Alpine, el equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El austríaco Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes y una de las figuras más influyentes de la Fórmula 1, estaría interesado en convertirse en uno de los principales accionistas de Alpine, la escudería francesa donde actualmente compite el argentino Franco Colapinto.

Según reveló el medio británico The Telegraph, Wolff habría presentado una oferta para adquirir el 24% de las acciones del equipo, en una maniobra que también tendría implicancias políticas dentro del paddock.

La operación podría bloquear un eventual regreso del británico Christian Horner al proyecto de Alpine, con quien Wolff mantiene una relación tensa desde hace años.

Además, la compra le permitiría al jefe de Mercedes tener influencia directa en la toma de decisiones dentro de la escudería francesa, que actualmente tiene como pilotos titulares al francés Pierre Gasly y al argentino Colapinto.

Alpine atraviesa un momento deportivo complicado, ya que terminó último en el último Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

Actualmente, el Renault Group controla el 76% de las acciones de Alpine, mientras que el 24% restante se encuentra en manos de distintos inversores privados, el paquete que ahora podría quedar bajo control de Wolff.

El dirigente austríaco tiene una larga historia dentro de la Fórmula 1 como inversor y ejecutivo. Su desembarco en la categoría se produjo en 2009, cuando adquirió una participación minoritaria en el equipo Williams.

En 2013 dejó ese proyecto para asumir como director ejecutivo de Mercedes, escudería con la que dominó la Fórmula 1 durante gran parte de la era híbrida.

Entre 2014 y 2020, el equipo alemán conquistó siete campeonatos consecutivos de pilotos: seis del británico Lewis Hamilton y uno del alemán Nico Rosberg, además de múltiples títulos de constructores.

Ahora, el posible ingreso de Wolff en Alpine podría abrir un nuevo capítulo en la política interna de la Fórmula 1 y tener impacto directo en el futuro del equipo donde compite Franco Colapinto.