Racing vs. San Martín de Formosa, por la Copa Argentina: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club de Avellaneda y San Martín de Formosa jugarán hoy sábado, desde las 21.15 en el estadio Florencio Sola, por los 32avos. de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano, con sus asistentes Fernando Echenique y Juan Ignacio Nebietti y la televisación a través de TYC Sports.

La Academia de Gustavo Costas, que no contará con Gabriel Rojas por su participación con la Selección Argentina, está pasando un muy buen momento antes de un fixture más que complicado con siete partidos en un mes que incluyen un duelo con el River Plate de Eduardo Coudet y los primeros duelos por Copa Sudamerica 2026.

San Martín de Fórmosa debutó en el Federal A con un triunfo ante Defensores de Puerto Vilelas de Chaco por 2 a 1 con goles de Lautaro Ceratto y Agustín Griego y quiere dar el gran golpe del año.

Probables formaciones de Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina

Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Maravilla Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas

San Martín (F): Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino

Cómo ver en vivo Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina

El partido entre Racing Club de Avellaneda y San Martín de Formosa por Copa Argentina será televisado por TYC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de TYC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.