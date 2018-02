Desde que se retiró como jugador profesional, Emiliano Díaz se transformó en ayudante de campo de su padre, Ramón. Lo acompañó en su paso por San Lorenzo, Independiente y actualmente estaba secundándolo en Al Hilal, de Arabia Saudita. Sin embargo, la directiva del club árabe no quería que continuase en el cargo ya que "no tenía experiencia".

El diario Arriyadiyah afirmó que la dirigencia, le pidió a Ramón Díaz que no trabajara más con su hijo Emiliano de ayudante de campo, porque consideraron que no tenía la experiencia adecuada. Esto lo publicó el medio sin revelar el nombre del directivo que pasó el dato.

Con este panorama, Emiliano publicó en sus redes sociales: "No es un adiós, porque siento que me sacaron de las manos la posibilidad de ganar otra copa, sabemos que podíamos dar mucho más y por mucho más tiempo en este club, pero hay cosas que, por valores y educación, no podemos permitir como cuerpo técnico. Así que prometo que muy pronto vamos a volver y vamos a ganar esa copa que tanto deseamos. Gracias a toda Arabia Saudita".