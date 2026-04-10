Ramón Díaz habló de todo: River, el Chacho Coudet y una posible vuelta al fútbol argentino
Ramón Díaz hizo una revelación sobre un posible regreso a Argentina como entrenador.
Ramón Díaz asistió este jueves al Estadio Ciudad de Vicente López para ver el debut de Platense en la Copa Libertadores.
"Por ahora prefiero descansar. Vamos a ver, con el tiempo. Hay Ramón y Emiliano (su hijo) para rato", declaró sobre la posibilidad de volver a dirigir en el fútbol local.
Su último paso fue por Inter de Porto Alegre, donde estuvo en el cargo tan solo 13 partidos, ganó tres, empató cinco y perdió la misma cantidad.
Desde 2014 que no está al mando de un club argentino, en esa oportunidad desarrollaba su segundo ciclo en River. Anteriormente también había entrenado a Independiente y San Lorenzo.
Por otro lado, destacó el trabajo que está haciendo Eduardo Coudet en el Millonario: "Se está acomodando, es un equipo nuevo. La verdad está haciendo las cosas muy bien. Lo felicito. Somos grandes amigos. Le quiero mandar un abrazo grande, un saludo y éxitos".