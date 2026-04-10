Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CONTUNDENTE

Ramón Díaz habló de todo: River, el Chacho Coudet y una posible vuelta al fútbol argentino

Ramón Díaz hizo una revelación sobre un posible regreso a Argentina como entrenador.

 Ramón Díaz asistió este jueves al Estadio Ciudad de Vicente López para ver el debut de Platense en la Copa Libertadores

"Por ahora prefiero descansar. Vamos a ver, con el tiempo. Hay Ramón y Emiliano (su hijo) para rato", declaró sobre la posibilidad de volver a dirigir en el fútbol local.

Su último paso fue por Inter de Porto Alegre, donde estuvo en el cargo tan solo 13 partidos, ganó tres, empató cinco y perdió la misma cantidad. 

Desde 2014 que no está al mando de un club argentino, en esa oportunidad desarrollaba su segundo ciclo en River. Anteriormente también había entrenado a Independiente y San Lorenzo.

Por otro lado, destacó el trabajo que está haciendo Eduardo Coudet en el Millonario: "Se está acomodando, es un equipo nuevo. La verdad está haciendo las cosas muy bien. Lo felicito. Somos grandes amigos. Le quiero mandar un abrazo grande, un saludo y éxitos".

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Ramón Díaz