Boca recibe a Independiente por el Torneo Apertura: la racha negativa que buscará cortar y cómo está el historial

Mañana desde las 19:30, Boca recibirá a Independiente en uno de los platos fuertes que tendrá la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Úbeda ultima detalles en el once de Boca para recibir a Independiente, con un ojo puesto en la Copa Libertadores y el Superclásico

Sabiendo que tendrá una semana agitada entre la continuación de la Copa Libertadores y el Superclásico frente a River, el Xeneize buscará ganar para seguir en la senda de la victoria.

Pero además, los dirigidos por Claudio Úbeda intentarán ponerle fin a una racha negativa a la hora de jugar frente al Rojo en La Bombonera.

Tanto es así que, si bien no han tenido tantos duelos en el medio, el último triunfo del conjunto azul y oro como anfitrión del Rey de Copas fue en 2017, cuando se impuso 3-0 con un doblete de Darío Benedetto y un tanto de Junior Benítez.

A partir de allí tuvieron cuatro choques en La Boca y el club de la ribera no pudo volver a ganar: empataron tres veces y los de Avellaneda se impusieron en la restante.

En el desglose aparece un 0-0 en la Superliga 2019/20 y otro en la Liga Profesional 2024. Sin embargo, la igualdad más recordada es el 2-2 en la última fecha de la Liga Profesional 2022, cuando Boca se consagró campeón gracias a la victoria de River ante Racing.

Sin embargo, el último antecedente no es nada grato para el Xeneize que, en mayo del año pasado, sufrió la única derrota contra Independiente en los últimos años y quedó eliminado de la Copa de la Liga.

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El historial entre Boca e Independiente

Pese a esos números, el historial sigue siendo favorable al conjunto azul y oro con 80 triunfos, 72 empates y 76 victorias para el Rojo en 228 cotejos.