Video: Nicolás Russo dio a entender que a Boca lo podrían favorecer en la Copa Libertadores: "Prefiero jugar con Flamengo o Palmeiras..."

Después de dos años sin participar de la Copa Libertadores, con el 'Cavani Gate' mediante en la eliminación del certamen 2025, Boca volvió al máximo torneo Conmebol y, por historia y chapa de sus futbolistas, se ha eregido en uno de los máximos candidatos al título.

Integrante del Bombo 1, cuando se desarrolló el sorteo, y victorioso tras haberse jugado primera fecha (2 a 1 a Universidad Católica de visitante), el Xeneize se encamina tras la obsesión por ganar la anhelada séptima y así poder igualar a Independiente, el club que se ha apoderado de ese sitial desde hace mucho tiempo.

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Dentro de este contexto, los protagonistas del fútbol han comenzado a relojear lo que sucede con el equipo del Sifón Úbeda y uno que ha parece haber estado muy atento es el presidente de Lanús, Nicolás Russo. El Granate es uno de los más fuertes exponentes del fútbol argentino y también se encuentra en la misma competencia que el Xeneize, tras alzarse con la Copa Sudamericana del año anterior y, luego, la Recopa.

En el mientras tanto, Russo brindó una entrevista en 'Carnaval Stream' y dejó bien en claro que prefiere no cruzarse con Boca en la Libertadores 2026, y mucho menos después de lo que pasó ante Católica, ya que dejó entrever que el arbitraje benefició a los de La Ribera por no expulsar a Marcelo Weigandt por un planchazo sobre su rival.

%u2049%uFE0F%uD83E%uDD14¿ERA ROJA PARA WEIGANDT POR ESTE PLANCHAZO? pic.twitter.com/8ENPrKLqKX — Info Argentino (@GonzaLog84251) April 8, 2026

"No tengo problema de jugar con Flamengo. Con Palmeiras. No quiero jugar con Boca. No me lo quiero cruzar. No voy a entrar en detalles", enfatizó el mandamás de la institución del Sur, dando a entender que podría ser favorecido a lo largo de la Libertadores.

%uD83D%uDE33%uD83D%uDD25¿VAN A AYUDAR A BOCA PARA QUE GANE LA LIBERTADORES?



"No tengo problema de jugar con Flamengo. Con Palmeiras. NO QUIERO JUGAR con Boca. No me lo quiero cruzar. No voy a entrar en detalles" - los fuertes dichos de Nicolás Russo, presidente de Lanús pic.twitter.com/K47D0KM5Dl — PaseClave (@paseclave__) April 10, 2026

Vale recordar que Lanús no arrancó con el pie derecho: perdió por la mínima diferencia con Mirassol y ahora tiene que recibir a Always Ready -se disputará después del Clásico del Sur ante Banfield-, encuentro en el que estará obligado a ganar para no descolgarse en su zona.