Ramón Díaz rompió el silencio sobre la llegada del Chacho Coudet a River: "Le va a dar..."

Ramón Díaz rompió el silencio y le dedicó palabras positivas a Eduardo Coudet, flamante entrenador de River. Según opinó el Pelado, con su experiencia en el club que ya dirigió en tres oportunidades, el Chacho cuenta con las herramientas y la personalidad necesaria para dirigir al Millonario.

El histórico DT, que no fue considerado entre los candidatos pese al pedido de un sector de los hinchas y a encontrarse sin club tras su salida de Inter de Porto Alegre, optó por un mensaje de respaldo hacia el Chacho.

"El Chacho es un amigo, seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club, le deseo lo mejor", expresó en diálogo con Radio Guemes.

Ramón dejó en claro que mantiene una relación cercana con Coudet, a quien incluso dirigió en 1999.

De hecho, reveló que el vínculo no es reciente y que existe un contacto frecuente entre ambos: "Siempre hablo con él. Estamos en contacto. También cuando estuvimos en Internacional nos ayudó muchísimo a conocer el club y el ambiente. Agradecerle y mandarle un abrazo grande".