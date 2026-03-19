Irán no se baja del Mundial 2026 y avisó: "Boicotearemos a Estados Unidos"

El conflicto bélico en Medio Oriente provocó un cimbronazo a varias escalas en todo el planeta. Naturalmente, el deporte también sufrió algunas de esas implicancias.

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: bombos, hora y dónde verlo en vivo

En ese marco, hace tiempo que se especula con la participación de Irán, uno de los participantes en la guerra, en el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, justamente uno de sus contrincantes geopolíticos.

Sin embargo, más allá de las varias idas y vueltas, el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, confirmó que el seleccionado persa estará en la Copa del Mundo y mandó un claro mensaje.

"Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial", expuso el dirigente en las últimas horas.

Claro que para que eso suceda, deben definirse los pasos a seguir. En ese sentido, ya hay un canal de diálogo con la FIFA para intentar que el combinado asiático pueda disputar sus partidos de la fase de grupos en México, otra de las sedes.

Consultada al respecto, la presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, indicó que, por su parte, no habría problema para recibir a los Leones Persas y le tiró la pelota a la entidad que lidera Gianni Infantino.

"México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto, esperaremos a ver qué decide la FIFA", agregó la primera mandataria mexicana.

%uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF7 Sheinbaum ve factible que Irán juegue en México durante el Mundial



%u26BD%uFE0F El país latinoamericano no tendría inconveniente en que la selección de fútbol iraní juegue en territorio mexicano ante la imposibilidad de jugar en EEUU debido al conflicto que se desarrolla en Oriente... pic.twitter.com/bAdnGDYggw — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 17, 2026

Cabe resaltar que el pasado martes, la casa del fútbol mundial se expidió con un breve comunicado en el que ratificó su deseo de que "todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025".

Sorteo de la Copa Sudamericana: bombos, hora y dónde verlo en vivo

Así las cosas, y en un contexto delicado y cambiante, esta historia promete tener más capítulos en la recta final hacia el campeonato mundial.