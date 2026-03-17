Irán pidió disputar el Mundial 2026 en México: la postura de la FIFA

La Federación de Fútbol de Irán inició gestiones ante la FIFA para modificar la sede de sus partidos en el Mundial 2026 y trasladarlos a México, en lugar de Estados Unidos, país donde estaban originalmente programados.

El embajador Abolfazl Psedniddeh propuso formalmente que los encuentros del Grupo G se disputen en suelo mexicano, alternativa que ya fue elevada. La decisión final, sin embargo, dependerá también del Ministerio de Deportes y Juventud de Irán.

El pedido fue reforzado por el presidente de la federación, Mehdi Taj, quien confirmó que las negociaciones están en marcha y advirtió que el equipo no viajará a Estados Unidos en las condiciones actuales.

El seleccionado dirigido por Amir Ghalenoei integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El calendario original fija su debut el 15 de junio en Los Ángeles, el segundo partido el 21 en la misma ciudad y el cierre de la fase el 26 en Seattle.

"La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025", sostuvo el ente en un comunicado.