El entrenador del seleccionado nacional, Jorge Sampaoli, realiza una conferencia de prensa en la previa de la gira que realizará el equipo por Europa.



En la misma, y luego de responder varias preguntas de la prensa el técnico dio a conocer la lista de futbolistas convocados que juegan en el exterior para disputar los próximos amistosos ante Italia y España.



Tras iniciada la conferencia, el técnico comenzó a responder las consultas por parte de los periodistas acreditados. "Estamos evaluando convocar a un lateral derecho del fútbol local" comentó respecto de la defensa.



Sobre la posible convocatoria de Carlos Tevez dijo: "Si es necesario, por su momento actual, Carlos Tevez será evaluado, como muchos futbolistas". Y según la consulta respecto de Fernando Gago comentó: "Estuve viendo entrenar a Fernando Gago. Vi en él a un jugador muy respetado y con entusiasmo. Seguramente me hará analizarlo de cara a su recuperación". De igual forma habló sobre el delantero de Racing, Lautaro Martínez "es un jugador que venimos siguiendo hace un montón de tiempo. Su actualidad permite que analicemos su posible convocatoria".



En cuanto a la concepción final de la lista para Rusia comentó: "Las certezas que tengo en cuanto a la lista están cercanas al 80%. Definir sobre el 20% restante es lo más complejo".



Mientras que aclaró: "Dybala, Gómez e Icardi son jugadores que conocemos muy bien. Queremos ver a otros para seguir comparando. Estos dos partidos no van a ser definitorios para nadie". "Paulo Dybala es un jugador extremadamente valioso. Viene de una lesión y pensé que sería bueno evaluarlo en su club y no en esta lista" sentenció luego.



Consultado por Gonzalo Higuaín indicó: "Lo vi maduro, convencido. Los futbolistas dan la certeza de que, si logramos ensamblarlos, podemos hacer un gran Mundial".



Al respecto del grupo recordó que: "La mayoría de los jugadores de la lista son titulares en sus equipos. De cara al Mundial, y con el poco tiempo que llevamos en este proceso, tenemos que saber que incorporar jugadores sin conexión con el resto es un riesgo" y "estamos evaluando todo el tiempo que los jugadores citados puedan ser utilizados en el Mundial".



De igual forma se refirió a la posibilidad de sumar otro arquero: "Estuvimos evaluando mucho el tema de los arqueros. Creo que buscar ahora a alguien que se incorpore, faltando tan poco tiempo, es difícil" y agregó: "Sergio Romero es un jugador que, cada vez que tiene que jugar, lo hace de manera aceptable. Hablamos con su entrenador y esperamos que tenga más minutos de cara al Mundial".



En cuanto al referente del grupo, Javier Mascherano evaluó: "Que pueda jugar todos los domingo 90 minutos me parece mejor. No es fácil afrontar un campeonato del mundo y él tiene la experiencia".



"Estamos pensando en ver cómo podemos funcionar de cara al gran momento de varios futbolistas. Hay muchos jugadores compenetrados en lo que va a ser la Copa del Mundo" comentó el técnico del seleccionado.



Luego remarcó que: "Nada puede distraerme de mi objetivo: elegir a los mejores futbolistas para la convocatoria y encontrar el mejor funcionamiento para la Selección Argentina".



Al respecto de los jugadores que se desempeñan en la Superliga Argentina aseguró: "Lo de los jugadores locales lo vamos a ver más adelante. Yo los voy a observar a todos".







Los elegidos

Este es el flayer que presentó la AFA en sus redes sociales. (@Argentina)