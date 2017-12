Lucas Alario, jugador de Bayer Leverkusen de Alemania, dijo que no le debe nada a nadie, en referencia a su salida de River, en agosto pasado, cuando prefirió continuar su carrera en Europa.



"No le robé ni le debo a nadie. Ahora solamente quiero pensar para adelante y pasar de la mejor manera estos días de vacaciones", manifestó Alario a los medios en el aeropuerto de Ezeiza, en su arribo para pasar las fiestas navideñas en familia.



Alario, de 25 años, dejó River a fines de agosto cuando Bayer Leverkusen hizo efectiva la cláusula de rescisión, en plena competición del campeonato local y con la Copa Libertadores de América, una cuestión que generó una respuesta ríspida de los dirigentes del club de Núñez -y de los hinchas millonarios- por su alejamiento.



"Todo lo que se hablaba en las redes fue al pedo. Expliqué porque yo sé las cosas que hago y las que no hago. Mas allá de que en las redes se hablan muchas cosas, no le doy importancia", apuntó el ex delantero de Colón de Santa Fe.



Lucas Alario jugó en River entre 2015 y 2017 donde obtuvo la Copa Libertadores (2015), Copa Suruga Bank (2015), Recopa Sudamericana (2016) y Copa Argentina (2016). Actualmente pertenece a Bayer Leverkusen de Alemania, pero fue suplente en los últimos partidos.