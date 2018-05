El arquero Loris Karius vive un verdadero calvario tras su flojísima actuación en la final de la Champions League, en la que el Liverpool cayó derrotado por 3 a 1 con el Real Madrid. No sólo por lo que generaron sus equivocaciones sino también por las amenazas de muerte que recibió.

El alemán, que no sabe como pedir perdón a la hinchada de los "reds" y a sus compañeros, se hizo responsable a través de un descargo en twitter de la situación generada



"No puedo dormir. Las imágenes no dejan de pasar por mi cabeza una y otra vez. Lo siento profundamente y pido perdón a mis compañeros, a todos los aficionados y al conjunto del cuerpo técnico”, tuiteó.

"Sé que les dejé caer. Perdí el partido para mi equipo. Si pudiera regresar atrás en el tiempo lo haría. Lo siento mucho por mi equipo, les dejé caer. Es muy duro para mí ahora mismo, pero es la vida de un portero. Estos goles nos costaron el título, claramente”, continuó.



Karius aprovechó también para agradecer a los “extraordinarios aficionados” del Liverpool que “viajaron a Kiev por su apoyo, incluso después del partido”.

Los errores de Karius

El primero (el del 1-0) fue insólito: un pase con la mano que interceptó el francés Karim Benzema y que metió el pie para enviar la pelota a la red.

El segundo (el 3-1), un disparo lejano de Gareth Bale dobló las manos de Karius, quien con una floja respuesta no pudo contenerlo y la pelota se cólo en el arco ante los incrédulos hinchas del Liverpool que decían "Mi Dios, lo hizo de nuevo".

Las amenazas

La policía británica anunció este domingo que investigará los mensajes intimidantes en las redes sociales contra el "-1" del Liverpool Loris Karius, al día siguiente del triunfo del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones (3-1), en la que el arquero fue protagonista negativo.

Varios de ellos lanzaron graves amenazas contra el arquero a través de las redes sociales: "Espero que te mueras de cáncer" o “Voy a ir a matar a tu mujer”, los más fuertes.