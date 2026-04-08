PSG vs. Liverpool, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

PSG recibe hoy miércoles a Liverpool, desde las 16 en el estadio Parque de los Príncipes, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro será dirigido por José María Sánchez, acompañado por los asistentes Raúl Cabanero e Iñigo Prieto. Juan Martúnez Munuera ejercerá como cuarto árbitro, mientras que las funciones de VAR recaerán en Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.

El París Saint Germain de Luis Enrique llega motivado siendo el cómodo líder de la Ligue 1 de Francia con 63 puntos y un partido menos que su inmediato perseguidor el Lens, que suma 59. En su último cotejo se impuso al Toulouse con un doblete de Ousmane Dembélé y uno de Gonçalo Ramos.

Liverpool, con Alexis Mac Allister como una de sus figuras, viene de decepción en decepción con una dura eliminación de la FA Cup a menos del Manchester City de Pep Guardiola que lo goleó 4 a 0. En la Premier League está quinto con 49 puntos, a 21 del líder Arsenal.

Probables formaciones de PSG vs. Liverpool por Champions League

Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes,João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.Luis Enrique

Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike. DT: Arne Slot





Cómo ver en vivo PSG vs. Liverpool por Champions League

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