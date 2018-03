El titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, confesó que Martín Bustos, involucrado en los casos de abusos a menores de la pensión del club Independiente, "está golpeado", a la vez que le comentó que es "inocente" y que "se va a presentar a la Justicia".



"Hablé ayer con Martín, está golpeado, me dijo que no entiende nada, que es totalmente inocente, pero no me gustaría referirme a lo que me dijo porque la Justicia cualquier palabra la puede tomar de una manera distinta", comenzó.



Acerca de la información en circulación dijo: "Por suerte para que esto se corte de cuajo, los chicos hablaron. Me comentaron que hay mucha información y va a salir a la luz de quienes son las responsabilidades, tras lo cual se tomarán las medidas correspondientes".



"Hay que dejar que la Justicia trabaje, estamos sorprendidos y consternados como todos. Nos ponemos a entera disposición para esclarecer lo que nosotros podamos en esta situación. Es un tema muy sensible y estas cosas hay que combatirlas”, aclaró el arbitro.



En el hipotético caso de que Bustos sea culpable, Beligoy aseguró: "Vamos a tomar la decisión que tengamos que tomar, no nos va a temblar el pulso sin ningún tipo de dudas".

Recientemente allanaron la casa del árbitro Bustos, apuntado por uno de los chicos víctimas de abuso sexual, determinado por la fiscal Soledad Garibaldi quien emitió la orden de detención.

Los operativos fueron en un departamento de San Isidro, uno de los lugares que apuntó el chico de 14 años que se quebró ante el psicólogo del club.



También allanaron la casa de los padres del juez de linea y en otra propiedad de Trenque Lauquen, ciudad de donde es oriundo.

El padre de Bustos también esta complicado

El Negro, como se lo conoce en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen, tiene una causa con tres casos de abuso sexual a chicos cuando cumplía con su trabajo de traslado a la institución escolar. Por dichas denuncias, decidió exiliarse a la localidad bonaerense de Escobar.



Jorge Horacio Bustos, tiene una inhabilitación de 10 años para conducir y/o realizar cualquier actividad donde se encuentren inmersos menores de edad hasta abril de 2027.



Esta condena está informada en una circular de la Dirección Provincial de Gestión Educativa de La Plata con fecha 17 de octubre de 2017.