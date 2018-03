El DT de San Lorenzo, Claudio Biaggio, lamentó el empate sin goles de esta tarde ante Unión de Santa Fe, por la 18va fecha de la Superliga, y remarcó que su equipo "generó cinco chances y erró los goles que antes hacía".



"Hoy erramos los goles que antes convertíamos. Tuvimos cinco situaciones pero la pelota no quiso entrar", apuntó el "Pampa".



"Las cosas no se dieron como queríamos -añadió-, aunque tengo que decir que ellos no tuvieron una sola situación clara que tuviera que despejar (el arquero Nicolás) Navarro".



Al ampliar su análisis del encuentro, Biaggio indicó: "Por momentos tuvimos la pelota y jugamos bien y en otros no".



El DT dijo también que sacó a Rubén Botta "para preservarlo" de cara al clásico de la próxima fecha ante Huracán, del que adelantó que San Lorenzo "buscará el triunfo por todos los medios".



El plantel azulgrana volverá a entrenarse en la Ciudad Deportiva el lunes a las 9 y para el jueves se prevé una conferencia conjunta de un jugador de San Lorenzo y otro del "Globo".