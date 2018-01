El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, sostuvo que tiene "un plantel muy parejo", en el que "no hay diferencias entre los titulares y suplentes", tal como sucede en los grandes equipos de Europa "como Barcelona o Real Madrid".



"Boca tiene un plantel muy parejo, de jerarquía, con grandes jugadores. Hay una paridad muy grande entre los titulares y suplentes. Eso le pasa hoy a los mejores equipos de Europa como Barcelona o Real Madrid", aseguró Barros Schelotto durante la conferencia de prensa que brindó en el hotel Sofitel de Los Cardales.



"El año pasado se vio esa paridad. Jugaba (Gino) Peruzzi o (Leonardo) Jara y (Jonathan) Silva o (Frank) Fabra y el equipo no cambiaba", justificó.



"No es que Boca tenga dos equipos (como transcendió en los medios) sino un plantel muy completo", sentenció.



Barros Schelotto después bajó un mensaje claro para lo que viene. "En el equipo jugarán los mejores, uno respeta la trayectoria de los jugadores, pero uno como conductor de un grupo, busca lo mejor para el equipo", remarcó.



Boca para el 2018, donde jugará Superliga (es líder con 30 puntos), Copa Libertadores, Supercopa Argentina y Copa Argentina, se reforzó con el enganche Carlos Tevez, el delantero Ramón Ábila, y los defensores Emanuel Más y Julio Buffarini y, además, mantuvo al plantel, salvo la salida del atacante Agustín Bouzat a Vélez Sarsfield.

¿Donde jugará Carlos Tevez?



El mellizo Barros Schelotto después habló sobre Tevez. "Puede jugar de 9 o media punta. Seguramente lo pondremos en la posición que ocupaba antes de irse a China, un poco más atrás del nueve y cerca de los dos extremos. Lo vi muy bien en lo físico y en lo futbolístico es Tevez", enfatizó.



Guillermo también se refirió a la posible llegada del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, de Milan de Italia. "Jugadores de esa jerarquía me interesan, hace varios días hablé con él, pero desconozco cómo va la negociación, no es mi trabajo", apuntó.



De cara a lo que viene, el DT de Boca fue muy cauto. "Sabemos que los hinchas de Boca quieren ganar todo, pero nosotros como cuerpo técnicos y los jugadores, tenemos que ir paso a paso y ser inteligentes", indicó.



"No podemos permitirnos que la ansiedad o la emoción o los deseos de los hinchas nos nublen la inteligencia. Queremos seguir consiguiendo cosas. Vamos por todo", prometió.



"Primero tenemos que ganarle a Colón (el sábado 27 a las 21.30 en la Bombonera por la 13ra. fecha de la Superliga), después vendrá el debut en la Copa Libertadores (el 1 de marzo ante Alianza Lima en Perú por el Grupo 8) y luego la Supercopa (el 14 de marzo contra River Plate en Córdoba). Debemos ir paso a paso", finalizó.



Barros Schelotto, en otro tramo de la conferencia de prensa, afirmó que el capitán (líder) del equipo es Fernando Gago, quien se recupera de la ruptura de ligamento cruzado anterior, lateral medial y menisco externo de la rodilla derecha que sufrió con la camiseta de Argentina frente a Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.



"Fernando está bien, lo veo bien. Pero más allá de sus ganas los médicos determinarán la fecha de su regreso", explicó.



Y sobre Ricardo Centurión, flamante refuerzo de Málaga de España, pero que sonó para volver al club, señaló: "Ya demostró que es jugador para Boca porque no le pesó la camiseta. Pero en este momento de su vida lo mejor es que siga en Europa", opinó.



Por último Guillermo adelantó que el domingo a las 22.10 ante Godoy Cruz, en Mendoza, jugarán "Buffarini y Más y mayoría de suplentes" y que el miércoles en el mismo horario ante Aldosivi en Mar del Plata "lo harán casi todos los titulares".



El equipo para visitar el domingo al Tomba (el plantel viajará en avión el mismo día del partido por la mañana) formará con Guillermo Sara; Buffarini, Santiago Vergini, Juan Insaurralde (quedará libre en junio) y Más; Julián Chicco (tiene una oferta de Banfield) y Gonzalo Lamardo; Cristian Espinoza, Gabriel Guerra y Oscar Benítez; Walter Bou.



Por último el plantel cumplirá mañana desde las 9 su última práctica en Los Cardales, el domingo una parte viajará a Mendoza y otro se entrenará en Casa Amarilla y lunes tendrán el día libre.