Desde las 14.35, en la localidad bonaerense de Adrogué, Brown será local ante Sarmiento de Junín, con el arbitraje deEn esta semifinal la ventaja deportiva beneficiará a Brown en caso de igualar, por haber logrado más puntos en el certamen y haber sacado un valioso 1-1 en el cruce de ida jugado en Junín el domingo último.El modesto Brown va por la gran final ante Sarmiento , luego de haber eliminado en cuartos de final a Atlético de Rafaela igualando sin goles y gracias a la ventaja deportiva. Sarmiento , también con ventaja deportiva luego de un empate sin tantos eliminó a Instituto, debió haber ganado en Junín pero culminó 1 a 1 gracias a la gran perfomance del arquero, quien no se sabe si podrá jugar.Rios sufrió en el partido de ida una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha y será evaluado. En caso de no llegar en condiciones será sustituido porPor otra parte, el mediocampistapodrá jugar al quedar sin efecto una amonestación sufrida ante Los Andes, por la fecha 20 del campeonato, que si se hubiera considerado le hubiese impedido jugar el partido.El Tribunal de Disciplina de la AFA consideró errónea la amarilla que le sacó el árbitro Bruno Bocca a Lemmo en ese partido en Lomas de Zamora, y determinó que esa tarjeta correspondió a, de acuerdo al informe del propio referí.Lemmo fue amonestado el domingo pasado en Junín y en principio había llegado a las 10 amonestaciones, aunque tras el fallo del Tribunal quedó en nueve.En Sarmiento el que está en duda es el volante creativo, que sufre una molestia muscular, en caso de no actuarpodría regresar al ataque eretrasarse para cumplir con la función de Bazán.