El defensor entusiasmado con la nueva etapa que arranca.

Julio Buffarini se realizó este miércoles la revisión médica previa a su incorporación a Boca Juniors, y esta tarde firmaría el contrato que lo ligará por tres años con el club xeneize.

El lateral derecho empezó a cumplir con los estudios médicos correspondientes, para transformarse esta semana en la primera incorporación de Boca para la temporada 2018, en la cual jugará la Copa Libertadores de América.

Buffarini señaló que se trata de “un paso muy importante para mi carrera, un desafío muy lindo, ojalá pueda estar a la altura. Me llega en un momento bueno en lo personal, si bien en el último mes y medio no me tocó tener la continuidad que venía teniendo. Pero ya está, ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”.

El ex lateral de San Lorenzo llega a Boca procedente del club San Pablo, y peleará el puesto junto con Leonardo Jara (el actual titular en el equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto) y con Gino Peruzzi, quien por ahora sigue en el club de la Ribera, pero que podría ser negociado en las próximas semanas.

"Ninguno tiene la titularidad ganada”, señaló al respecto Buffarini, quien también se refirió a la posibilidad de llegar al próximo Mundial de Rusia. “Primero, estar en Boca, conseguir los objetivos, tratar de jugar y andar bien. Y después, cuando uno anda bien en el club, la Selección puede venir sola”, comentó.

En cuanto a los hinchas de San Lorenzo, su ex club con el cual ganó la Libertadores 2015, dijo que “la gente de San Lorenzo puede estar molesta por la decisión que tomé pero bueno, pensé también mucho en el futuro de mi familia, porque no estoy salvado económicamente. Y el tiempo que me tocó estar en San Lorenzo dejé la vida”, concluyó.