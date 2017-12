EXCLUSIVO de Crónica. El ex San Lorenzo, flamante incorporación de Boca, le respondió al presidente del Ciclón, quien había manifestado que el volante decidió elegir al equipo de la Ribera "por lo económico". "Es mentira que hizo una propuesta para que vuelva", sostuvo, y disparó: "No me pagó el 15 por ciento de mi venta".

"Buffa" y el mandamás del Cuervo, en épocas gloriosas.