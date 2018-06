El delantero mexicano, Javier Chicharito Hernández confirmó que casi todos los jugadores estuvieron presentes en una fiesta la semana pasada con motivo de su cumpleaños y que generó polémica en los medios locales, aunque descartó que de la reunión participaran prostitutas.



"Hubo una reunión que se hizo para celebrar mi cumpleaños. Nos dieron la noche libre y al día siguiente nos presentamos (a la concentración). Me la organizaron y yo invité a todos los jugadores”, señaló el delantero del West Ham en un “Facebook Live” organizado por la selección mexicana.



"Jamás hubo ’scorts’ (damas de compañía). Es hasta una falta de respeto para todos los invitados. Duele lo que se dijo, lo que llegaron a inventar. Con lo que se pudo ver, a pesar de que fue en nuestro tiempo libre y que no hicimos nada malo, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo otra vez, no lo haríamos", explicó Hernández, en la jornada que el seleccionado azteca llegó a Rusia.



"El único que no pudo ir por un compromiso personal fue Jesús Corona, el arquero. Estuvimos ahí, cenamos, después llegaron muchos invitados y cada jugador se fue a la hora que quiso irse. Nosotros no siempre tenemos la oportunidad de estar todos juntos y pasar un buen rato”, añadió.



Una publicación sensacionalista mexicana publicó el martes pasado una serie de fotos en las que se observa a ocho jugadores llegar a una casa en un exclusivo barrio de la Ciudad de México donde supuestamente estuvieron acompañados por “damas de compañía”.



Así aclaraba las dudas sobre la polémica fiesta

Los hechos ocurrieron presuntamente entre la noche del sábado 2 de junio, tras el duelo ante Escocia en el Estadio Azteca, y la tarde del domingo 3, unas horas antes de que el equipo partiera a Copenhague, donde cayó ante Dinamarca por 2-0 en su último amistoso."Sabíamos que aparte de ese día ojalá que estemos concentrados otros 25, 30 días, y que era importante, a solicitud de los jugadores, que tuvieran ese tiempo. Era su tiempo libre, valoro que siempre hubo honestidad de parte de nuestros jugadores con nosotros, de decirnos lo que iba a pasar y estuviéramos de acuerdo”, indicó, el DT de la Tricolor, según informó un despacho de la agencia alemana de noticias DPA.El entrenador de México para finalizar comentó que “cada quién lo interprete como quiera, nosotros nos vamos a enfocar al cien por ciento en el Mundial. Somos seres humanos, sucedió algo, pero nos vamos de la mejor manera a Rusia”.México debutará en el mundial de Rusia ante el actual campeón, Alemania, el domingo a las 12. Corea del Sur y Suecia completarán el grupo F.