Estas fueron las declaraciones de Andres Iniesta sobre Lionel Messi



“Es un jugador que marca la diferencia cada partido. Para nosotros es una bendición. Ojalá podamos acercarnos al objetivo de ganar la Champions. La Champions es complicada, el reto es minimizar errores y vamos a pelear por ello”, sentenció Iniesta según publicó Mundo Deportivo.



Palabras de Antonio Conte



Según publicó el diario deportivo As (de España ), Antonio Conte, el técnico italiano del Chelsea, compareció ante la prensa en zona mixta tras la eliminación del equipo ingles frente a Barcelona y allí habló sobre Messi, y lo que le dijo cuando ambos salieron del campo de juego hablando y abrazados.



-¿El 3-0 refleja el marcador?



Pienso que el que ha visto el partido sabe que el resultado no es justo. Nuestro inicio fue terrible, encajando el gol en dos minutos. Pero había que intentarlo. Tuvimos oportunidades tanto en la ida como en la vuelta. Pero es Messi el que ha marcado la diferencia y ha tenido impacto en el resultado. Es una lástima para nosotros pero voy a ser sincero. Estoy orgulloso del compromiso de mis jugadores porque han dado todo. Tenemos que continuar de esta manera, con esta voluntad de luchar.



-¿Qué le ha dicho al final del partido a Messi?



Cuando tienes la oportunidad de felicitar a Messi, pienso que es justo hacerlo y reconocer a los jugadores super-top. Puede hacer 60 goles en una temporada y no sólo una temporada sino una detrás de otra. Estoy contento de haberlo felicitado al final del partido. Estamos hablando de un jugador extraordinario, el mejor del mundo.



-¿Le gustaría entrenar a Messi?



-Es una buena pregunta. Estamos hablando de una situación imposible porque él va a acabar su carrera en el Barcelona. Es un jugador fantástico pero creo que él quiere estar en el Barça hasta el final de su carrera y él está encantado de estar aquí con fantásticos jugadores.