Ignacio Scocco, delantero de River que este viernes marcó en el triunfo 2-0 de su equipo sobre Estudiantes, confesó tras el partido que se retirará de la actividad el día "que me dé lo mismo jugar que ir al banco de suplentes".



El atacante santafesino ingresó en la segunda etapa por el colombiano Rafael Santos Borré y convirtió el segundo tanto Millonario, a los 35 minutos del complemento.



"Mentiría si digo que no me enojo cuando no me toca jugar, pero es una decisión del DT (Marcelo Gallardo) y siempre la voy a respetar", expresó el ex goleador de Newell’s.



"El día que me dé lo mismo jugar o estar en el banco de los suplentes, será el día de mi retiro, de que cuelgue los botines. Siempre quiero jugar", admitió Scocco.



El atacante resaltó que "en ningún momento pensé en irme del club. Somos cuatro delanteros y uno trata de apoyarlos a los muchachos que están, porque cuando a uno le toca jugar le gusta que lo apoyen", se sinceró.



"A cualquier jugador le gusta vestir esta camiseta. Nunca se me cruzó buscar otro rumbo", sostuvo Scocco, quien convirtió 10 tantos en la presente Superliga.