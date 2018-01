El abogado de una de las víctimas aseguró que hubo violencia física y verbal.

Las mujeres que denunciaron a los mediocampistas colombianos de Boca, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, difundieron imágenes de sus golpes tras denunciar a los jugadores por violencia de género durante un encuentro en un departamento de Puerto Madero.

Estas imágenes han sido incorporadas a la denuncia de las bailarinas contra los jugadores de Boca en el marco de una causa por violencia de género luego de un confuso episodio con Barrios y Cardona. pic.twitter.com/MgoEgrZYwi — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 16 de enero de 2018

En tanto, Juan Cerolini, abogado patrocinante de una de las denunciantes de los jugadores, aseguró que "hubo violencia física y verbal" en el escándalo nocturno que habría involucrado a los futbolistas xeneizes en la madrugada de este lunes.

Les dejo un adelanto del escándalo del verano con dos figuras de Boca en un hotel de Puerto Madero. pic.twitter.com/lfOAp9GJrm — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 16 de enero de 2018



En declaraciones a Closs Continental, Cerolini dijo que "acá no hay nada extorsivo". "Prefiero no dar el nombre de mi asistida y la sugerencia fue hacer la denuncia en la Prefectura", señaló el abogado.



El letrado contó que "hubo un episodio en un ascensor, en el que uno de los jugadores empuñó un cuchillo y, para que no quede en trascendidos, se decidió hacer la denuncia".



El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró por su parte que ignora qué ocurrió con los dos futbolistas del plantel profesional involucrados en un escándalo nocturno, pero aseguró que "averiguará" lo que sucedió.



"No hablé con nadie. Voy a averiguar para ver qué pasó", manifestó Angelici durante una entrevista cuando fue consultado por el rumor que involucra a los colombianos Cardona y Barrios en una presunta fiesta realizada en un hotel porteño.



La versión que comenzó a circular esta mañana indicaba que los dos integrantes del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto participaron de una fiesta en un hotel porteño, con mujeres y algunos excesos.



Primero habló el abogado Miguel Angel Pierri, quien se presentó como defensor de Cardona y Barrios en un reportaje con la radio AM 990, ocasión en la que aseguró que se trataba de una "extorsión".



Luego, el propio Cardona, en diálogo con la misma emisora, salió a defenderse y desmintió la versión. "Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas", manifestó el "10" de Boca.



"Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mi son sagradas, jamás en la vida haría algo así", se defendió el colombiano sobre la acusación de haber amenazado a una mujer que participó de la fiesta.



El mediocampista "xeneize" agregó que acudió a ese hotel para cortarse el pelo con un "peluquero de toda la vida" que conocía a las mujeres involucradas y que él puede "atestiguar" que nada de eso sucedió.



"Nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. En mi vida había visto a esas señoritas. El peluquero sí las conocía", aseguró el futbolista de la selección de fútbol de Colombia, autor de un recordado gol de tiro libre a River en el último superclásico, jugado en el estadio Monumental.



"Tengo la mente sumamente tranquila. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera", afirmó Cardona, quien agregó que todavía no habló con el cuerpo técnico pero que pretende viajar hoy con el plantel y jugar mañana ante Aldosivi en Mar del Plata.



Barrios y Cardona fueron convocados este martes por el entrenador Guillermo Barros Schelotto para el partido de mañana ante Aldosivi en Mar del Plata, por los torneos de verano, y la dirigencia decidió no tomar medidas disciplinarias hasta tanto se expida la justicia.