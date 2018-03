Cinco cámaras y un ingreso sin control explican lo que pasó en Avellaneda... Días antes del encuentro ante Patronato, las autoridades de Racing notaron que los cinco postes donde habían instalado cámaras de seguridad, que fueron instaladas en las inmediaciones del Cilindro, para controlar el ingreso de la barra, estaban pelados: habían desaparecido los domos.

No se trató de un robo, sino de una cuadrilla de la municipalidad de Avellaneda que retiró los equipos. Las cámaras que graban las 24 horas registraron el momento en que la cuadrilla se encargó de las extracciones y por ello la comisión directiva de la Academia solicitó la devolución de los artefactos a la intendencia, conocer los motivos y le mandó un comunicado a la Aprevide para informarle sobre la situación.

En declaraciones a Crónica, Juan Manuel Lugones, titular del organismo, especificó qué fue lo que pasó con las cámaras. “A nosotros nos avisó Racing con una nota diciendo que se las habían llevado. La justificación que dieron al club desde la municipalidad es que no están dentro del sistema municipal de domos y que los particulares no pueden tenerlos. Quiero destacar que esas cámaras tienen su razón de ser y fueron puestas para controlar el ingreso de la barra. Son nuestros ojos en la cancha y no es lo mismo que lo manejemos nosotros a que la información la tengan en cualquier lado. Además, no sólo sirve para controlar el ingreso de los hinchas de Racing, sino también para los partidos en los que juega Independiente, ya que se captan movimientos del acceso sobre Alsina”, manifestó.

Desde la Municipalidad aseguraron que los equipos fueron sacados, ya que son cámaras privadas dispuestas en el espacio público y no corresponden a las dispuestas por la intendencia. Si bien es verdad que las pagó la Academia, corresponde a un requisito que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires solicita a todos los clubes en territorio bonaerense.

Lo cierto es que en el último partido ante Patronato no se contó con las imágenes de los accesos de ingreso y salidas en el centro de monitoreo. En Racing, entienden que el municipio devolverá las cámaras y antes del fin de semana estarán dispuestas para los operativos de la próxima fecha