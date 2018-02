"Tengo un hijo con sindrome de Down, no una bomba nuclear", denunció el habilidoso volante, ex San Lorenzo. Según publicó en su cuenta de Twitter el ahora jugador de Tigre, las autoridades de la Ciudad se niegan a darle una vacante escolar porque el nene tiene síndrome de Down.



Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear.

Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down",ah no hay mas vacantes!Muy triste @EducacionAR @gcba @EducacionBA — Walter Montillo (@Montil10) 19 de febrero de 2018