Marcelo Gallardo, técnico de River, confirmó este viernes que el defensor Jonatan Maidana volverá a la titularidad en el equipo que recibirá a Godoy Cruz el domingo próximo, por la 16ta fecha de la Superliga argentina de fútbol, al tiempo que aseguró que no cree que el delantero Ignacio Scocco pueda jugar de entrada.



Maidana reemplazará a Javier Pinola en la zaga central, junto a Lucas Martínez Quarta. "Le va a tocar jugar a Maidana, al que vi bien esta semana, recuperado de sus cargas físicas. Todo el mundo sabe lo que pienso de él", adelantó Gallardo en conferencia de prensa.



Además, aclaró que "Nacho" Scocco, no pudo entrenarse con normalidad en toda la semana por un dolor en la espalda y por eso cree que es "difícil" que juegue, por lo que la oportunidad podría tenerla el uruguayo Rodrigo Mora.



River, que tiene una campaña muy mala en la Superliga con 18 puntos, a 19 del líder Boca, recibirá el domingo a Godoy Cruz (cuarto con 27 unidades) por la 16ta. fecha del torneo, en el estadio Monumental.



El "Muñeco" Gallardo aclaró que lo que dijo de "no jugar por nada" fue una expresión del momento. "Hicieron un escándalo por una expresión honesta", expresó.



"Conozco las reglas del juego y me hago cargo. A mí me gusta la critica futbolera con argumentos. Lo mas fácil es inventar situaciones que no suceden y que quieren hacer creer que pasan. Quieren crear un mal donde no lo hay. Soy el principal crítico de mi equipo y conmigo mismo. Cuando el equipo juega mal, lo digo", subrayó.



De todas formas, Gallardo se mostró autocrítico con la actualidad de su equipo: "sé que tengo un grupo de futbolistas de calidad, ahora tenemos que funcionar. No hay excusas", afirmó.



‘"Hemos sido bastante honestos con nuestra manera de pensar los partidos. Hoy necesitamos agresividad futbolística, profundizar el juego y tener una buena recuperación de pelota. Perdimos muchos puntos en partidos que fuimos superiores. Somos el equipo con mayor porcentaje de tenencia de balón pero tenemos que ser agresivos, tener solidez defensiva y ajustar las tuercas para que esto funcione", manifestó.



Consultado sobre si le gustaba algún equipo en la actualidad, Gallardo opinó: "me gusta como juega Independiente. Es un equipo atractivo para ver. La agresividad que tiene hoy Independiente es la que nosotros tuvimos en un momento".



"El aspecto mental siempre es importante, ante cualquier circunstancia, pero después tenés que ser consistente y tratar de sostener lo bueno que hiciste. Futbolísticamente tenemos que mejorar y vamos a intentar mostrar una agresividad distinta a la que nos tocó mostrar en los últimos partidos", consideró.



El entrenador comentó que el plantel tuvo una semana diferente, en la que probó muchos cambios, porque tiene "algunos jugadores suspendidos como Enzo Pérez, lesionados como el Gonzalo "Pity" Martínez y Scocco que no se entrenó en toda la semana".



"Esta semana tuvimos que probar variantes para presentar el mejor equipo posible ante Godoy Cruz. Necesito jugadores que me den algo distinto a lo que venimos mostrando", aclaró.



Además de Maidana y Mora, el uruguayo Nicolás De la Cruz saldría de entrada y se producirían los debuts como titulares de Bruno Zuculini y del colombiano Juan Fernando Quintero, los dos últimos refuerzos que llegaron al plantel en el 2018.



Por eso, River presentaría un equipo para enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza el domingo a las 19.15 en el Monumental con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Maidana, Lucas Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Quintero, Zuculini, Leonardo Ponzio, De La Cruz; Mora y Lucas Pratto.



Germán Lux quedó afuera de los concentrados, por lo que el arquero suplente será Enrique Bologna. El delantero Carlos Auzqui también estará en el banco.

River visitará a Flamengo en el estadio de Botafogo

River debutará en la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil en el estadio de Botafogo, según confirmó este viernes el club carioca en su página oficial, tras descartar por distintos motivos el Maracaná y el Ilha do Urubú.



"El Flamengo agradece la asociación del Botafogo, entiende que ese es un paso que refuerza aún más la grandeza de las dos instituciones y demuestra la disposición de los clubes en trabajar en conjunto por el bien del fútbol de Río", expresó el presidente de Flamengo, Eduardo Bandeira, en el comunicado.



De esta manera, River enfrentará a Flamengo el 28 de febrero en el estadio Nilton Santos en el debut de ambos por el grupo D de la Copa Libertadores de América, que también integra Emelec de Ecuador, a la espera del ganador entre Independiente Santa Fe de Colombia y Santiago Wanderers de Chile.



Flamengo afronta una sanción de Conmebol por los incidentes que provocaron sus hinchas en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2017 ante Independiente a través de una multa económica y dos partidos a puertas cerradas como local.



El estadio Maracaná fue el primer escenario para el partido, pero la realización de un concierto de la banda estadounidense Foo Fighters tres días antes del cotejo motivó el cambio de sede al estadio de Flamengo, el Ilha do Urubú, pero un temporal derribó una de las torres de iluminación.