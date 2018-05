Guzmán y Acuña entrenando en Ezeiza.

El arquero Nahuel Guzmán, citado hace pocas horas en reemplazo del lesionado Sergio Romero, y el mediocampista Marcos Acuña, se sumaron este miércoles a las prácticas que el seleccionado de fútbol de la Argentina lleva adelante en el predio que la AFA posee en Ezeiza, en la recta final de la preparación para el Mundial de Rusia 2018.



Guzmán, nacido en Rosario, llegó al predio y entrenó en forma separada con el otro arquero que quedó en el plantel, el entrerriano Wilfredo Caballero, mientras que el tercero y posible titular en la Copa del Mundo, Franco Armani, se integrará el próximo jueves luego del partido que su equipo, River, jugará esta noche frente a Flamengo de Brasil por la sexta y última fecha del Grupo D la Copa Libertadores de América.



El Patón Guzmán, ex Newell’s y actual arquero del Tigres de Monterrey, de México, figuraba en la lista de 35 futbolistas que el DT Jorge Sampaoli elevó a la FIFA el lunes 14 de mayo último, y no extrañó que se lo haya llamado en reemplazo de Chiquito Romero, pese a los rumores que circularon relacionados con las posibles citaciones de otros arqueros como Agustín Marchesín o Jerónimo Rulli.



El Huevo Acuña, nacido en Zapala y ex jugador de Ferro y Racing, actualmente en el Sporting de Lisboa, se sumó un par de días más tarde como estaba previsto y realizó la rutina junto al plantel que encabeza el astro rosarino y capitán del equipo Lionel Messi.



De manera que los que restan incorporarse para completar el plantel de 23 jugadores son el mencionado Armani, Gonzalo Higuaín, Federico Fazio, Ever Banega y Ángel Di María, quienes lo harán el próximo jueves, mientras que el correntino Maximiliano Meza llegará el viernes.



Es que Meza fue autorizado por el DT Sampaoli a jugar para Independiente este jueves por la noche luego del partido ante Deportivo Lara, de Venezuela, por la sexta y última fecha del Grupo G de la Libertadores.