Federico Delbonis (69 en el ranking de la ATP) perdió 7-6 (0), 7-6 (2), 3-6 y 6-4 ante el español Pablo Carreño (11), cuartofinalista en Roland Garros el año pasado, en match correspondiente por la segunda ronda de Roland Garros.



El azuleño batalló los dos primeros sets pero el español no le dio chances en el tie break. A partir de ahí, las cosas se pusieron cuesta arriba para Delbo que, si bien reaccionó en la tercera manga, el envión anímico no le alcanzó en la cuarta.



Delbonis, que le dio a la Argentina el punto del título en la Copa Davis de 2016 en Croacia, le había ganado cuatro de sus cinco duelos anteriores a Carreño pero había perdido en el único que había tenido lugar en Roland Garros, en la primera ronda de 2016.



La cita de París no acostumbra a traerle buena fortuna al azuleño, aunque por lo menos en esta edición pudo romper una mala racha de cuatro años seguidos cayendo en la primera ronda.



El argentino Marco Trungelliti, que el lunes se había convertido en el protagonista inesperado del día en Roland Garros por su viaje contrarreloj para llegar a tiempo a París, quedó eliminado en la segunda ronda este miÚrcoles.

Trungelliti, número 190 del mundo, se vio claramente superado por el italiano Marco Cecchinato (72§), ante el que perdió por 6-1, 7-6 (7/1) y 6-1, en menos de dos horas de partido.

El carismático jugador de Santiago del Estero había entrado en el cuadro principal de Roland Garros a última hora, como sustituto del lesionado australiano Nick Kyrgios.

Trungelliti había perdido el jueves en la última ronda de las clasificaciones, pero fue repescado (lucky loser), aunque había un problema: ya había abandonado París.

Estaba en Barcelona, donde reside, preparándose para ir a la playa, pero la llamada para jugar en Roland Garros le obligó a cambiar totalmente de planes.

Ante los problemas para encontrar plaza en vuelos o en un tren, optó por utilizar un auto de alquiler para emprender un viaje de diez horas en compañía de su hermano, su madre y su abuela de 89 años.

Llegó a tiempo a París, pudo firmar la lista de lucky losers y ganó en primera ronda al australiano Bernard Tomic pese a haber dormido poco más de cuatro horas, pero no pudo llegar más lejos en este Roland Garros, donde se convirtió en el primer jugador argentino en quedar eliminado, despuÚs de tres días de victorias albicelestes en la tierra batida de la capital francesa.

Trungelliti, de 28 años, estuvo por tercera vez consecutiva en el cuadro principal de Roland Garros y siempre perdió en la segunda ronda. TambiÚn cayó en esa segunda etapa en el otro Grand Slam que disputó, el Abierto de Australia de 2016.

Leonardo Mayer, número 42§ del mundo, perdió este miÚrcoles ante el francÚs Julien Benneteau 62§) por 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 y 6-3 y fue el único de los ocho participantes argentinos en el cuadro principal de Roland Garros que no consiguió superar la primera ronda.

Mayer era el último en decidir su partido de debut, que el martes había tenido que ser interrumpido por la llegada de una tormenta, cuando el argentino dominaba 6-2 y 4-3. El veterano jugador francÚs de 36 años consiguió remontar en la reanudación de este miÚrcoles.

Benneteau frustró así un duelo argentino en segunda ronda y será el rival de Juan Martín Del Potro, sexto del mundo y que se había clasificado el martes.

Leonardo Mayer, de 31 años, había caído en primera ronda en su anterior participación en Roland Garros, hace dos años.

Este año tenía la tercera ronda de Madrid como su mejor resultado en la temporada europea sobre tierra batida, pero había caído ya en primera ronda en dos torneos, en Estoril y en el último que había disputado, el Masters 1000 de Roma.



